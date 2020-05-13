İran ve Malezya'dan ekonomik iş birliğini artırmaya vurgu

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Yasin yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında son yıllarda ticari ve mali konularda imzalanan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğinin altını çizerek, uzun yıllar gittikçe gelişen ikili ilişkilerin derinleşmesi için her hangi bir çabayı esirgemeyeceklerini dile getirdi.

Taraflar ayrıca Nükleer Anlaşma'nın önemine ve bu anlaşmanın korunması gerektiğine değinerek, ABD'nin özellikle bugünkü koşullarda İran'a karşı uyguladığı yasa dışı yaptırımlarının insan haklarıınn ihlali olduğunu belirterek, uluslararası toplumlarda birbirini destekleyeceklerini ve yaptırımlara karşı çıkacaklarını kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı ile Malezya Başbakanı arasındaki bu görüşmede ayrıca İslami ülkelerin korona ile mücadelede birbirine yardım etmesi ve ortak kapasitelerin kullanılması gerektiği gibi konulara vurgu yapıldı.

İran ve Malezya'nın korona ile mücadelede edindikelri deneyimlerinin uygulanması için hazırlıklarını bildiren iki yetkili, sağlık ve tıbbi malzemelerin sağlanması hususundaki iş birliğinin artırılmasını istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca Malezya Başbakanı'nı uygun zamanda İran'ı ziyaret etmeye davet etti.