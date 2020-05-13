UNICEF'ten İran'a kelebek hastası çocuklara özel pansuman gönderimi

İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Bilimleri Bakanlığı'nın isteği üzerine gönderilen bu pansumanlar, İsveç merkezli Mölnlycke şirketi tarafından üretildi.

İran UNICEF sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kopenhag'ta temin edilip İran'a gönderilen bu pansumanların ağırlığı 5.8 ton olarak açıklandı. Bu yük kelebek hastası çocuklara verilmek üzere Kelebek Hastalığı Destek Kuruluşu tarafından İran'ın dört bir yanında dağıtılacak.

İran Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre özel pansumanlar, Tebriz, İsfahan, Şiraz, Meşhed, Kirman, Kirmanşah, Ahvaz, Reşt, Tahran ve Erak'ta sağlık merkezlerince ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kelebek hastalığı,doğuştan bir çeşit cilt proteini üretiminde bir kusuru nedeniyle Hasta derin yaralar, kanama vb. Gibi çoklu cilt komplikasyonlarıyla karşılaşıyor.

Kelebek hastalığı ya da Epidermolizis Bülloza, cildin çok kolay bir şekilde kabarmasına ve aşınmasına neden olan bir grup genetik deri hastalığıdır. EB’li kişilerde, kabarcıklar sürtünme veya çizilme gibi küçük yaralanmalara veya sürtünmeye tepki olarak oluşur. Kabarcık oluşumunun derinliğine veya seviyesine göre sınıflandırılan dört ana Epidermolizis bülloza türü vardır.

Bu şirketlerden biri, markalı giysiler (mepilex) üreten ve bu hastaların yaralarının tamirinde etkili olan referans bir ürün haline gelen molnlyke adlı İsveç ilaç şirketidir. Ürünü, bu hastaların yaralarının onarımında etkilidir ve tıbbi literatürde, malpel pansumanın markası, EB hastalarının ana tedavisi olarak adlandırılır.

İran'da Sağlık Bakanlığı her yıl hastalara pansumanlarını ücretsiz olarak sağlamaktadır. Ancak ne yazık ki, geçen yıldan bu yana ABD tarafından İran'a karşı uygulanan aşırı yaptırımlarla bu şirket, İran'a pansuman satmayı reddetmiş ve şu ana kadar bunun için uygun bir alternatif bulunmamıştır.

Kelebek hastalarının vücudu bu pansumana bağlıdır ve yaşamları ciddi risk altındadır, Yaptırımların başlangıcından beri hastalardan 300'ünün durumu ciddi şekilde kötüleşmiş ve 7'si hayatını kaybetmiştir.

Bütün bunlar ABD'nın İran'ın tıbbi alanlarına yaptırım uygulanmadığını iddia ettiği bir döneme denk gelmektedir. İnsan haklarından dem vuran Avrupalılar ve özellikle İsveçliler de böylece İranlı kelebek hastalarının canını hiçe saymıştır.