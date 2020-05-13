İran'ın silah ambargosunun uzatılması için bir neden bulunmuyor

Vasiliy Nebenzya, bir sanal basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran'a silah ambargosunun uzatılması için bir neden olmadığını ifade ederek, 'Bu ambargo 18 Ekim'de sona erecek. Maşa mekanizmasını kullanmak için Nükleer Anlaşma'nın üyesi olmak zorundasınız. ABD tam iki yıl önce gururla bu anlaşmadan geri çekildiğini açıkladı’ ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekildiğini ve İran halkına karşı yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarını yeniden yürürlüğe soktuklarını açıkladı.