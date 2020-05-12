Urumiye Dünya Serbest Güreş Kulüplerine ev sahipliği yapacak

İran Güreş Federasyonu, Urumiye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderdiği yazıda 7. Dünya Serbest Güreş Kulüpler karşılaşmalarının Aralık ayında bu kentte yapılacağını bildirdi.
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2012
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın başşehri Urumiye Aralık ayıda Dünya Serbest Güreş Kulüpler karşılaşmalarına ev sahipliği yapacaktır.
İran Güreş Federasyonu, Urumiye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderdiği yazıda 7. Dünya Serbest Güreş Kulüpler karşılaşmalarının Aralık ayında bu kentte yapılacağını bildirdi.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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