13 May 2020 00:04
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News Code: 83785782
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Urumiye Dünya Serbest Güreş Kulüplerine ev sahipliği yapacak

Urumiye Dünya Serbest Güreş Kulüplerine ev sahipliği yapacak

Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın başşehri Urumiye Aralık ayıda Dünya Serbest Güreş Kulüpler karşılaşmalarına ev sahipliği yapacaktır.

İran Güreş Federasyonu, Urumiye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderdiği yazıda 7. Dünya Serbest Güreş Kulüpler karşılaşmalarının Aralık ayında bu kentte yapılacağını bildirdi.

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