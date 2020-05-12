İran, Kabil’deki terörist olayı mahkum etti

Musevi yaptığı açıklamada, Kabil’de bir hastaneye, Nengear’da bir cenaze törenine ve diğer bazı bölgelerdeki terörist olaylara işaretle sivillere ve sivil hedeflere saldırıları mahkum ederek, Afganistan’daki şiddet olaylarının artmasından kaygılı olduğunu bildirdi.

Afganistan halkına başsağlığı dileyen Musevi, tüm taraflarda Ramazan ayı hürmetinden dolayı tüm askeri operasyonları durdurmalarını ve kalıcı barışı için zemin hazırlamalarını istedi.

Bugün Afganistan’ın çeşitli bölgelerindeki terörist saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

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2012