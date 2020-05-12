12 May 2020 23:51
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News Code: 83785777
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İran, Kabil’deki terörist olayı mahkum etti

İran, Kabil’deki terörist olayı mahkum etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyia Abbas Musevi, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki bir hastaneye düzenlenen terörist olayı şiddetle mahkum etti.

Musevi yaptığı açıklamada, Kabil’de bir hastaneye, Nengear’da bir cenaze törenine ve diğer bazı bölgelerdeki terörist olaylara işaretle sivillere ve sivil hedeflere saldırıları mahkum ederek, Afganistan’daki şiddet olaylarının artmasından kaygılı olduğunu bildirdi.

Afganistan halkına başsağlığı dileyen Musevi, tüm taraflarda Ramazan ayı hürmetinden dolayı tüm askeri operasyonları durdurmalarını ve kalıcı barışı için zemin hazırlamalarını istedi.

Bugün Afganistan’ın çeşitli bölgelerindeki terörist saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

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2012

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