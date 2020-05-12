Ruhani: İran’ın Korona ile mücadelesindeki başarısı yanlış düşünceleri sildi

Üniversitelerin yetkilileri ve bazı düşünürlerle görüşen Ruhani, koronavirüsün yeni bir oluşum olduğunu ve hızlı bir şekilde tüm insanlığın hayatını etkilediğini belirterek, İran’ın bu husustaki mücadelesinin bir çok ülke tarafından taktirle karşılandığını söyledi.

Önyargılardan birinin İran’da bilimin aşağı seviyede olduğu, diğer önyargının da İran’daki yönetim ve yönetme gücü oluğunu ve halkın yönetimin sözünü dinlemediği yönünde olduğunu belirterek, diğer bir önyargının da İran’ın dayanma gücü olduğunu belirtti.

Ruhani, ‘’Batılılar ambargolar ve baskılarla İran’ın sadece birkaç ay dayanacağını düşünüyorlardı ve virüsü yayılması ile İran’ı dayanamayacağını düşünüyorlardı. Virüsün yayılması ulaştırma ve turizm sektörlerine ciddi zararlar verdi ve bunların telafisi uzun çaba gerektirir.’’ Dedi.

İran’ı N95 maske, solunum cihazları, teşhis kitleri üretiminde hem iç ihtiyaçları temin ettiğini hem de yurt dışına ihracat yaptığını ifade eden Ruhani, bunların İran’da yapılan büyük işlerin göstergesi olduğunu söyledi.

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2012