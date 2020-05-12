Rezevi Kütüphanesinin 900 yıllık Nehcül Belağe kitapları interet ortamında görücüye çıktı

Rezevi kütüphanesi yetkililerinden Mehdi Geyseri Nik yaptığı açıklamada, en eski el yazması Nehcül Belağe kitaplarının internet ortamında sergilendiğini belirtti.

Geyseri Nik, isteyenlerin www.digital.aqr.ir ve www.museum.razavi.ir adreslerinden bu nadide eserleri görebileceklerini söyledi.

Nik, Hicri Gemeri 544 yılına ait eserin bu kütüphanenin en eski tarihinin yazılı olan eseri olduğunu.

Nik, 174 sayfalık el yazma eserin 1065 Gemeri yılında Fadıl Han tarafından Rezevi türbesine bağışlandığını söyledi.

Rezevi kütüphanesi, müzesi ve arşivlerinde 106 bin el yazma eser, taş baskı 65 bin kitap, 13.5 milyon tarihi senet, binlerce eser ve iki milyonu aşkın mcmualar bulunmaktadır.

Bunlara ilaveten el yazması ve taş baskı 750 Nehcül Belağe kitabi merkezde mevcuttur ve bunların 152 nüshasında açıklama, çeviri olan eserler vardır.

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2012