Ayetullah Hamenei: Samimi gençlerin yokluğunun acısı büyük ve ağırdır

Ayetullah Hamenei, yayınladığı mesajda acılı ailelere sabır ve yaralılara acil şifalar dileyerek, yetkililerden olayın boyutlarının dikkatli şekilde incelenmesini istedi.

Ayetullah Hameei, incelenme sonucu muhtemel kusuru olanların belirlenmesi ve bu olayların tekrarlanmaması için gereken her tülü tedbirin alınmasını istedi.

İki gün önce Umman Denizi kıyısında Donanma tatbikatı sırasında yaşanan kazara olayda 19 kişi şehit olurken 15 kişi yaralanmıştı.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi'nin açıklamasına göre, Hürmüzgan iline bağlı Cask limanı sularında hafif bir savaş gemisinde kaza sonrası, Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek şehitlerle yaralıları alıp hastanelere götürdü. Anılan gemideki kuvvetler, asker arkadaşlarının canını korumak için eşsiz bir kahramanlık gösterdi.

47 metre uzunluğunda, 8.5 metre geişliğinde ve 477 ton ağırlığında olan bu gemi, yük ve yolcu taşıma kapasitesine sahip.

İranşehr Tıp Bilimleri ve Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Üniversitesi Rektörü bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Konarek Gemisi'nde yaşanan olaydan kaynaklı yaralanan 12 kişinin Çabahar İmam Ali Hastanesi'nde tedavi altına alındığını bildirdi.

Olayın yaşandığı Konarek isimli geminin de teknik incelemeler yapılması için bölgede deniz iskelesine tanınmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012