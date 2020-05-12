İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 88 bin 357'ye ulaştı

Dünden bu yana 1481 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 48’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 733’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 110 bin 767’ya yükseldiğini, 88 bin 357 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkedekoronavirüs hastalarından 2 bin 713 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 126 test merkezinde 615 bin 477 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, Huzistan ilindeki durum hala endişe verici.Son 24 saat içinde 14 ilde ölüm vakasının yaşanmadığını ve 5 ilde sadece bir ölüm vakası kaydedildiğini kaydetti.

Cihanpur, ’Şu anda İran iyileşmiş hasta sayısına göre ilk beş ülke arasındadır. Ülkenin her yerinde akıllı ve fiziksel mesafe gündemimizde yer almaktadır. Kademeli olarak yeniden açılma aşamasında olduğumuz göz önüne alındığında, maske kullanmak gibi kişisel hijyen ipuçlarını ve korumayı takip etmek önemlidir’ diye ekledi.