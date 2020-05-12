Trump'ın başarısızlığı ABD'de hemşireler üzerinde baskı oluşmasına neden olmuştur

Dünya Hemşireler Günü nedeniyle twitter hesabından mesaj yayınlayan Musevi, 'Bugün Dünya Hemşireler Günü'dür. Koronavirüsü salgınının yaşandığı bugünlerde, hepimiz İran ve dünyanın dört bir yanında hayatımızı korumak için hayatlarını tehlikeyey atan kahraman hemşirelere borçluyuz' ifadesini kullanı.

ABD'de korona salgınının geniş çapta yayıldığına işaret eden Musevi, 'Bu tehlike özellikle ABD'de daha göz çarpmaktadır. Trump yönetiminin başarısızlığı, ön cephede korona ile mücadele eden ve yeterli cihazlara sahip olmayan hemşireler üzerinde baskı oluşmasına neden olmuştur' diye belirtti.

Son raporlara göre ABD'de şu ana kadar koronaya yakalanan 1 milyon 385 bin 834 kişiden 81 bin 795 kişi hayatını kaybetti.

ABD koronaya yakalanma sıralamasında dünyada başı çekiyor.