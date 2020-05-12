Zarif: ABD hükümeti bahane uydurmak yerine davranışını düzeltmeli

ABD ile müzakereler hakkında ortaya atılan ifadelere işaret eden Zarif, ’Hiçbir müzakere söz konusu değil. Amerikalılar onlarla müzakere ve bunun sonuçlarına güvenilemeyeceğini gösterdi’ ifadesini kullandı.

ABD ile ilgili uluslararası bakışa dikkati çeken Dışişleri Bakanı Zarif, ‘Tüm dünya, ABD’nin imzaladığı herhangi bir anlaşmadan her an çekilebileceği sonucuna varmıştır. Bu nedenle mevcut Amerikan yönetimi bahane uydurmak yerine davranışlarını düzeltmelidir’ değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, 2012 yılında İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıda değerli eşyalara zarar verildiği gerekçesiyle tazminat ödenmesi gerektiği konusundaki iddialar değinen Zarif, 'Uluslararası hukukta bu konularla ilgili kurallar mevcut. İran hükümeti de İran'daki yabancı büyükelçiliklerin korunmasının İran hükümetinin gözetiminde olduğunu açıklamıştır' diye konuştu.

Zarif ayrıca bütün İranlı yetkililerin bu noktaya vurgu yaptığı ifade ederek, tarafların detayları müzakere etmesi gerektiğini ve henüz herhangi bir işlem yapılmadığını sözlerine ekledi.

Daha önce bir İranlı milletvekili, İran hükümetinin 2012 yılında İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği'ne saldırdan dolayı İngiltere'ye 27 milyar Tümen tazminat ödediğini açıklamıştı.