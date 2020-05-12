İranlı araştırmacılar korona ilaçları üretme bilimi elde ettiler

İRNA’ya konuşan Vatanpur, ‘Klinik araştırmanın olumlu sonuçları ilgili makamlar ve Gıda ve İlaç Kurumu'nca onaylanır onaylanmaz, bu kurumlar hammadde ve nihai ürün üretmeye hazırdır. Bu ilaçların seri üretimi, Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu Bilim Komitesi tarafından onaylanması ve Gıda ve İlaç Kurumu'ndan izin alınması gerekmetedir’ ifadesini kullandı.

’Şu anda Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu'nun raporları ile çalışmalarının nihai sonuçlarını bekliyoruz' diyen Vatanpur, 'Korona tedavisi için onaylanmış birçok ilacın hangisinin onaylandığını duyurmaları gerekiyor ve böylece bilgi tabanlı şirketler, seri üretim ve pazara giriş için gereğini yapacaklar’ dedi.

Vatanpr teknik bilgiye sahip birkaç ilaç şirketine verdikleri desteğe değinerek, kapasiteyi arttırmanın ve pazara girişte gecikmeleri önlemenin bu şirketleri desteklemenin nedenleri arasında olduğunu söyledi.

Vatanpur, ’Ülkenin makro politikalarının doğrultusunda, ilaç ve ilaç hammaddesi üretimini destekliyoruz, böylece ilaç üretimi bilgisini geliştirirken, hastalar daha iyi hizmetlerden faydalanabiliyorlar. İlaç şirketlerine ek olarak, maske, kit, vantilatör, dezenfektan ve eldiven gibi ürünler alanında çalışan diğer şirketler de üretim kapasitesini artırmaları için destekleniyor. Bu alanlarda faaliyet gösteren girişimciler, büyük başarılar elde etti’ değerlendirmesinde bulundu.

Vatanpour ayrıca birçok şirketin aşı üretmeye hazır olduğunu belirterek, "Bu şirketlerin bu alanda olumlu sonuçlara yol açacağını umduğumuz faaliyetlerde bulundular. Aşı üretimi daha uzun sürer ve maliyeti daha fazladır ve kısa sürede elde edilmesi beklenemez’ diye ekledi.