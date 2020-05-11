İran'dan ABD'nin Tahran'ın mahkum takasını geciktirdiği yönündeki iddiasına yalanlama

Twitter hesabından açıklama yapan Musevi, 'Boş konuşmaya son verin! Eylül 2018'den beri Dışişleri Bakanı Zarif, kapsamlı mahkum takası konusunu masaya koymuş ve ABD'den ABD ve diğer ülkelerdeki İranlı rehineler konusunda sorumlu davranmasını istemiştir' ifadesini kullandı.

Musevi, 'Sizin rejim buna ilgisiz kalarak rehinelerin hayatlarını tehlikeye sokmuştur. Dünya sizin konuşmanıza değil, eyleminize bakıyor. Vatandaşlarımzıı serbest bırakın!' diye ekledi.

Bu akşam da İran ve ABD arasında mahkum takası meselesine değinen Dışişleri Bakanı Zarif, 'Ben Ekim 2018'de alınan karar uyarınca New York'ta İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'de tutuklu bulunan veya ABD'nin baskısı ile diğer ülkelerde hapsedilen bütün İranlı tutukluların ABD'li mahkumlarla takas edilmesi için hazır olduğunu söylemiştim. O dönem bu konuşmayı yaptık ancak ABD'liler buna yanıt vermedi' dedi.

İran'ın saygın üniversitelerinden Şerif teknik Üniversitesi profesörü olan Sirus Askeri 10 Mart 2020 tarihinden beri ABD Alexandria gözaltı merkezinde tutuklu bulunuyor ve İran'a gönüllü olarak dönmeyi amaçlıyor. ABD Göçmen Ofisi, onun yurda dönüşü veya geçici serbest bırakılması için izin vermemektedir. ABD Göçmen Ofisi ayrıca Asgeri'nin büyük solunum sorunları yaşamasına rağmen ona koruyucu maske kullanmasına bile karşı çıkmıştır.

59 yaşındaki İranlı bilim adamı, Kasım 2019'da Ohio Üniversitesi'nden üniversite faaliyetlerinde ticari sırları gizleme suçundan beraat etmesine karşın, vizesinin iptal edilmesi nedeniyle hala ABD Göçmen Ofisi'nde gözlatında tutulmaya devam etmektedir.