AB'nin Nükleer Anlaşma konusundaki ortak destek mesajı, ortak pratiğe dönüşmelidir

90 dakika boyunca süren bu video konferans sırasında konuşan İsmaili, 'AB kurucularının vurguladığı gibi bu birlik, çok taraflılık, ortak çıkarların temini ve bölgesel ve uluslararası kriz ve ihtilafların çözülmesi amacıyla oluşturuldu. Dünyamızın bugünkü koşulları, bu hedeflemenin doğru olduğunu gözler önüne sermiştir' diye belirtti.

Hırvatistan'ın AB dönem başkanlığındaki 'Sorunlarla Dolu Dünyada Güçlü Avrupa' sloganına işaret eden İsmaili, 'İran İslam Cumhuriyeti her zaman 'Sorunlarla Dolu Dünyada Güçlü Avrupa'nın gerçekleşmesini destekliyor ve dönem başkanının bu konudaki bu önemli rolüne değer veriyor' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Anlaşma ve ABD'nin bu anlaşmadan tek taraflı çekilmesine dikkati çeken İran'ın Zagreb Büyükelçisi, 'AB'nin Nükleer Anlaşma'nın gerçekleşmesindeki rolü ve bu anlaşmayı siyaseten desteklemesi olumlu olmuştur, ancak bu ortak destek mesajı, Nükleer Anlaşma'nın pratikte desteklenmesine dönüşmelidir. BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı da buna destek sunmaktadır' açıklamasına yer verdi.

AB'nin sadece bu şekilde dünyada diplomasi, barış ve iş birliği için güvenilir üs olabileceğinin altını çizen İsmaili, 'Uluslararası ilişkilerde tek taraflılık yaklaşımı, kriz ve sorunları çoğaltıyor. Ancak bunun olmaması için uluslararası anlaşmalarda ortak iradeye saygı duyulması gerekmektedir' ifadesini kullandı.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç de bu video konferansta yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da barış ve güvenliğin Hırvatistan için önemli olduğunu ve bu doğrultuda her türlü girişime destek verdiklerini söyledi.

'Barışın hiçbir alternatifi yoktur' diyen Hırvatistan Dışişleri Bakanı, 'Birbirimize ve uluslararası anlaşmalara saygı duymak önemlidir ve heğimizin görevi, barışçıl süreçlerin güçlendirilmesidir' diye ekledi.