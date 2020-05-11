İranlı bilim adamı Sirus Asgeri yakında yurda dönecek

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısından sonra gazetecilere açıklama yapan Zarif, 'Sirus Asgeri inşallah çok yakında yurda dönecek. O serbesttir ancak ABD'de ikamet sorunu ile karşı karşıya' açıklamasını yaptı.

İranlı bilim adamının üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat ettiğine işaret eden Zarif, 'Biz onun dönüş uçuşunun yapılması için çok çalıştık. Bütün işlemler yapılmıştır' Asgeri'nin korona testinin negatif çıkması durumunda ilk uçuşla ülkemize geri gelebilir' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve ABD arasında mahkum takası meselesine de değinen Zarif, 'Ben Ekim 2018'de alınan karar uyarınca New York'ta İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'de tutuklu bulunan veya ABD'nin baskısı ile diğer ülkelerde hapsedilen bütün İranlı tutukluların ABD'li mahkumlarla takas edilmesi için hazır olduğunu söylemiştim. O dönem bu konuşmayı yaptık ancak ABD'liler buna yanıt vermedi' diye konuştu.

İran'ın saygın üniversitelerinden Şerif teknik Üniversitesi profesörü olan Sirus Askeri 10 Mart 2020 tarihinden beri ABD Alexandria gözaltı merkezinde tutuklu bulunuyor ve İran'a gönüllü olarak dönmeyi amaçlıyor. ABD Göçmen Ofisi, onun yurda dönüşü veya geçici serbest bırakılması için izin vermemektedir. ABD Göçmen Ofisi ayrıca Asgeri'nin büyük solunum sorunları yaşamasına rağmen ona koruyucu maske kullanmasına bile karşı çıkmıştır.

59 yaşındaki İranlı bilim adamı, Kasım 2019'da Ohio Üniversitesi'nden üniversite faaliyetlerinde ticari sırları gizleme suçundan beraat etmesine karşın, vizesinin iptal edilmesi nedeniyle hala ABD Göçmen Ofisi'nde gözlatında tutulmaya devam etmektedir.

Afgan göçmenlerle ilgili yaşanan olay araştırılacak

Afgan göçmenlerle ilgili olayın takibi konusunda yapılan son önlem ve kararlardan bahseden Zarif, 'Yaşanan bu acı olayın hemen ardından İçişleri Bakanlığı ve Milli Güvenlik Konseyimiz olayı incelemeye aldı. Dostlarımız bu olayın Afganistan topraklarında yaşandığına inanıyor, ancak Afganistan'ın İran için önemi ve bu ülke ile kareşçe ilişkilere verdiğimiz önemden dolayı, iki ülkede ortak bir heyetin bu inceleme ve sorşturmayı yapması hakkında karar alınmıştır' diye belirtti.

Zarif ortak heyetin oluşturulması teklifini Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Etmer'e ilettiklerini ve yakın gelecekte bu heyetin oluşturulacağını sözlerine ekledi.