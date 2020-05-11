Büyük İran halkı korona ile mücadele alanının galibiydi

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ruhani, Doğu ve Batı Azerbaycan illerindeki korona ile mücadele alanındaki aktivistlerle toplantısında yaptığı açıklamada, 'Halkımızı ve özellikle sağlıkçılarımız korona salgının baş gösterdiği ilk günden itibaren kuvvet ve fedakarlıkla sahneye çıkarak gurur kaynağımız oldu. İslam İnkılabı Rehberi'nin de dün Kutsal Savunma zamanındaki bu önemli hususa işaret ettiği gibi, bu gurur, özveri ve fedakarlıklar tarihe yazılmalı ve kalıcı olmalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Birçok iddialı ülkelerde korona hastalığı konusunda insanlar arasında ayrımcı davranışların sergilendiğinin altını çizen Ruhani, 'O ayrımcı davranışların aksine İran'da bütün alanlarda sahne galibiydik ve hiçbir zaman kamu hastanesine gelen birinin hangi şehir, dil, etnik, aşiret, yaş grubuna mensup olduğu veya zengin veya yoksul olup olmadığına bakmayarak ve hatta ülke çapında bütün yabancı vatandaşları bile bedelsiz tedavi ettik' açıklamasını yaptı.

İranlı bilgi tabanlı şirketlerin, bilim adamlarının ve uzmanların korona ile mücadele alanında ülke ihtiyaçlarının temini konusunda çalıştıklarını ve hatta bu husustaki ürünleri ihraç etmek istediklerini kaydeden Ruhani, 'Küresel alanda yoğun çalışma ve rekabete rağmen, tedavi ve aşı konusunda da iyi bir gelişmeyi kaydetmeyi umuyoruz' diye ekledi.