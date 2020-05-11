Cumhurbaşkanı Ruhani: Her zaman olduğu gibi Irak halkı ile hükümetinin yanında yer alacağız

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kazımi'ye yeni başbakan olarak seçilmesinden dolayı tebriklerini ileten Ruhani, 'Irak'ın son yıllarda yaşanan gelişmelerine hakim birisinin bu görevi üstlenmesinden dolayı çok memnunuz' diye konuştu.

Irak'ın bağımsızlığı, siyasi istikrarı, milli egemenliği ve toprak bütünlüğünün İran için büyük önem arzettiğine değinen Ruhani, Tahran-Bağdat ilişkilerinin her zamankinden daha çok gelişmesini umduklarını ifade etti.

Her zaman iki ülke halklarının çıkarlarının temin edilmesi için Irak'ın yanında saf tuttuklarının altını çizen Ruhani, 'Irakj ve bölge halklarının menfaatlerine karşı komplo kuranlara karşı özen göstermeliyiz. IŞİD ile mücadelede Irak'ın yanında olduğumuzu kanıtladığımız gibi, Irak'ın gelişme ve istikrarının sağlanması için bir kez daha bu ülke hükümetinin yanında saf tuttuğumuzu belirtmek istiyorum' değerlendirmsinde bulundu.

İki ülkenin ticari ve ekonomik iş birliğinin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, iki ülke kara sınırları üzerinden ticaretin devam etmesinin zorunlu olduğunu ifade ederek, petrol boru hattı, Şelemçe demiryolu hattının bağlanması ve Ervend Nehri'nin temizlenmesi gibi daha önce üzerinde mutabık kalınan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Korona virüsünün dünyada yayılmasına da dikkati çeken Ruhani, Irak'a korona virüsü ile mücadele alanında da yardım etmeye sıcak baktıklarını sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ı Irak'ın dost ve kardeş ülkesi olarak gördüklerine değinerek, 'Bölgenin kilit önemdeki ülkelerindne biri olan İran'ın başta IŞİD ile mücadele olmak üzere Irak'ın istikrar ve güvenliği için sağldığı katkıları asla unutmayız ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesinden yanayız' dedi.