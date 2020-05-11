11 May 2020 15:49
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News Code: 83784036
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İran dünyada koronadan iyileşme oranı sıralamasında üçüncü sırada

İran dünyada koronadan iyileşme oranı sıralamasında üçüncü sırada

Tahran, İRNA- İslam Dünyası Bilim Atıf Veritabanı Başkanı Muhammed Cevad Dehgani, ’Çin yüzde 94,27, Almanya yüzde 84, İran yüzde 80, Türkiye yüzde 66,85 ve İspanya yüzde 66,67 ile dünyada en yüksek iyileşme oranına sahiptir’ dedi.

Bu sitenin son 10 gün içinde dünyadaki ve İran'daki korona virüs gösterge sistemine ilişkin en son analitik raporu yayınladığına işaret eden Dehgani, ‘Https://maps.isc.gov.ir/covid19 adresindeki ISC COVID-19 görüntüleyici sisteminden çıkarılan bilgiler, dünyada korona virüse enfekte kişilerin ortalama günlük büyüme oranının Mayıs ayının ilk 10 gününde yüzde 2,96'dan Mayıs'ın ikinci 10 günü (11 ila 20 Mayıs) arasında yüzde 2,65'e düştüğünü göstermektedir.' diye belirtti.

Dehgani, ‘Ülkede aynı dönemde ortalama günlük büyüme oranı yüzde 1,32'den yüzde 1,4'e yükseldi. Nisan'ın ikinci on gününde ise ülkedeki virüsün ortalama büyüme oranı  5,37, aynı ayın üçüncü on gününde yüzde 2.45, yine aynı ayın ilk on gününde vaka sayısındaki azalmanın yüzde 1,32'ye düşmesi nedeniyle, bu düşüş eğiliminin sürekli olarak devam edeceğini bekliyoruz' diye ekledi.

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