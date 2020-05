İran dünyada koronadan iyileşme oranı sıralamasında üçüncü sırada

Bu sitenin son 10 gün içinde dünyadaki ve İran'daki korona virüs gösterge sistemine ilişkin en son analitik raporu yayınladığına işaret eden Dehgani, ‘Https://maps.isc.gov.ir/covid19 adresindeki ISC COVID-19 görüntüleyici sisteminden çıkarılan bilgiler, dünyada korona virüse enfekte kişilerin ortalama günlük büyüme oranının Mayıs ayının ilk 10 gününde yüzde 2,96'dan Mayıs'ın ikinci 10 günü (11 ila 20 Mayıs) arasında yüzde 2,65'e düştüğünü göstermektedir.' diye belirtti.

Dehgani, ‘Ülkede aynı dönemde ortalama günlük büyüme oranı yüzde 1,32'den yüzde 1,4'e yükseldi. Nisan'ın ikinci on gününde ise ülkedeki virüsün ortalama büyüme oranı 5,37, aynı ayın üçüncü on gününde yüzde 2.45, yine aynı ayın ilk on gününde vaka sayısındaki azalmanın yüzde 1,32'ye düşmesi nedeniyle, bu düşüş eğiliminin sürekli olarak devam edeceğini bekliyoruz' diye ekledi.