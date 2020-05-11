Kanada'da İran girişim şirketinin değeri 2 milyar dolar olarak açıklandı

ApplyBoard isimli bu girişim şirketinin amacı dünya genelinde öğrenciler için eğitimin erişilebilirliğini artırmaktır. Şirket amacına da büyük oranda ulaşmayı başarmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kanada'da faaliyet gösteren ApplyBoard isimli bu girişim şirketi en son 100 milyon dolar daha mali destek alarak, piyasa değerini 2 milyar doların üzerinde çıkardı.

Yapay zeka temelli bir platform kurarak faaliyet eden bu girişim şirketi, uluslararası öğrencilere yurt dışında lisansüstü eğitimlerini sürdürmeleri için katkı sağlıyor.

ApplyBoard kurucu müdürü Martin Besiri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 5 yıl önce kurulan bu girişim şirketinin dünya çapunda 1200'den fazla eğitim kurumu ile iş birliği yaptığını ve 4 bin çalışanla faaliyet yürüttğünü açıkladı.