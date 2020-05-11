İran, korona tedavisi için yapılan klinik çalışmalarda dünyada üçüncü sırada

La Vanguardia dergisinin web sitesine göre, 5 Mayıs'a kadar Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanan verilere göre, 154 vaka ile Çin, 109 vaka ile Amerika Birleşik Devletleri, 63 vaka ile İran ve 58 vaka ile İspanya, hastanelerde ve tıp merkezlerinde korona tedavisinde çeşitli ilaçların etkinliğini sıralayan klinik çalışmalar ile bu listede ilk dört ülke arasında yer almaktadır; Avrupa'daki diğer sağlık önlemlerinin yanı sıra klinik çalışmaların oranı ise İspanya'dan sonra sırasıyla Fransa, İngiltere, Almanya, Danimarka ve İtalya'da gerçekleşiyor.

Tahran Korona Yönetimi Operasyonları Komutanı Alirıza Zali daha önce ‘Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilimsel olarak, klinik araştırmalar için uygun olan en yüksek servet ve araştırma yeteneğine sahip 12 ülkeyi bilimsel olarak ilan etti ve İran'ın ilk 12 ülkeden biri olduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum’ ifadesini kullanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi Christoph Hamelman, İran Pasteur Enstitüsü'ne yaptığı son ziyaretin oturum aralarında, ülkede son birkaç haftada yapılan testlerin artırılması ve ayakta tedavi görenlerin laboratuvar testi ile belirlenmesi ile ilgili prosedürü teyit ederken Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği politikaya uygun olduğunu açıkladı.

Şimdiye kadar, dünyada 4 milyon 181 binden fazla insan koronavirüs hastalığına yakalandı. Bunlardan 283 bin 800 kişi hayatını kaybetti.