İran ile ABD arasında mahkum takası için arabulucuya ihtiyaç yok

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Rabii, daha önce yaptığı açıklamalarını bir kez daha dile getirerek, 'Bu konu ile ilgili yaptığım açıklamalar, Dışişleri Bakanı Muhamed Cevad Zarif'in iki yıl önce dillendirdiği teklifi temelinde yapılmıştır' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif'in daha önce sadece ABD değil, İran'ın bütün dünya ülkeleri ile mahkum takası yapmaya hazır olduğunu söylediğine işaret eden Rabii, 'İran ve ABD arasında mahkum takasını gerçekleştirmek için kararlılık olursa, ABD'nin çıkarlarını gözeten kurum olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği üzerinden bu süreç yürütülür. Bu büyükelçilik idari işleri yapma deneyimine sahip' değerlendirmesinde bulundu.

Bazı Afgan göçmenleri İran-Afganistan sınırında Heriruz Nehri'nde boğulmaları ve İran-Afganistan iliişkilerine gölge düşürülme çabalarına işaret eden İranlı yetkili, 'Kesinlikle Afgan vatandaşların hayatları bizim için çok önem taşıyor ve bu şom olaydan çıkarmamız gereken ders, sınırlarda yasa dışı göçün durdurulması için çalışmamız gerektiğidir. Ayrıca iki taraf da durumun iyileştirilmesi için iş birliği yaparak bu tür olaylara bir kez daha tanık olunmaması için gayret göstermelidir' açıklamasına yer verdi.

Irak'ta yeni Başbakan Mustafa Kazımi'ye göreve gelmesinden dolayı tebriklerini sunan Rabii, 'İran İslami Cumhuriyeti olarak Irak'ta Mustafa Kazımi başbakanlığında kurulan yeni hükümetin göreve başlamamasına sıcak bakıyoruz' diye ekledi.