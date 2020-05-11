ISESCO üyesi ülkelerin Eğitim ve Öğretim Bakanlarının olağanüstü sanal toplantısı düzenlenecek

ISESCO Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Gulamrıza Kerimi, dünyadaki korona salgını krizine ve bunun özellikle okullardaki eğitim süreçlerine etkisine atıfta bulunarak, 'ISESCO, üye devletlerin deneyimlerini tartışmak ve değiş tokuş etmek, virüsün etkilerini en aza indirmek ve bu krizle eğitimde nasıl başa çıkılacağını masaya yatırmak amacıyla Eğitim Bakanları düzeyinde olağanüstü bir toplantı düzenleyecek’ dedi.

14 Mayıs 2020 Perşembe günü gerçekleşecek olan bu olağanüstü toplantıda, ülkemizin Eğitim Bakanı da dahil olmak üzere 54 İslami Üye Devletin Eğitim ve Öğretim Bakanlarının aktif katılımlarıyla birlikte, bu tür acil durumlarda özellikle İslam dünyasında, düşünme ve çözüm bulmaya odaklanacaklarına işaret eden Kerimi, ISESCO Genel Sekreteri, konferansın konusunun korona virüsün acil durumlar ve krizlerde eğitim sistemleri olduğunu belirterek, ‘ISESCO üyesi devletlerinin bakanları, son iki aydaki inisiyatiflerini ve yaptıklarını dile getirecek ve korona salgını döneminde eğitimin nasıl yönetileceği hakkında bu alandaki zorlukları ve sorunları ele alarak şimdi ve gelecekte bu tür krizlere olası çözümleri araştıracaklar’ diye ekledi.