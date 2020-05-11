Rusya: Nükleer Anlaşma diplomatik bir şaheserdi

Twitterdan açıklama yapan Olyanov, 'Birçok ülke İran'la yapılan Nükleer Anlaşma'ya ilişkin farklı yaklaşım sergiliyor ve bu anlaşmanın diplomatik bir şaheser olarak dünyada kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi antlaşmasının geliştirilmesine büyük katkı sağladığına inaniyor' ifadesini kullandı.

Olyanov, 'ABD bu anlaşmadan çekilerek özellikle Nükleer Anlaşma ile ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda izole edilmiştir' diye ekledi.

ABD, İran ve dünyanın büyük güçleri arasındaTemmuz 2015'te imzalanan ve yaptırımların kaldırılmasına karşılık İran'ın nükleer programını sınırlandırmasını öngören Nükleer Anlaşma'dan Mayıs 2018'te çekilerek, ambargoları yeniden yürürlüğe koydu.