11 May 2020 13:07
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News Code: 83783490
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İran ve Afganistan dışişleri bakanları, Herirud'da insanlık trajedisi hakkında soruşturma düzenlenmesini kabul etti

İran ve Afganistan dışişleri bakanları, Herirud'da insanlık trajedisi hakkında soruşturma düzenlenmesini kabul etti

Kabil, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Etmer dün gece yaptıkları bir telefon görüşmesinde İran-Afganistan sınırında yer alan Herirud'daki Afgan göçmenlerin yaşadığı insanlık trajedisiyle ilgili sorunlar incelendi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zarif ile Hanif Etmer olayla ilgili ortak bir soruşturma başlatılması ve araştırma ekiplerinin belirlenmesini ele aldı.

Hanif Etmer, Afganistan hükümetinin konuyu araştırması için Herat'a bir heyet gönderdiğini söyledi.

Zarif ise kısa bir süre içinde soruşturmaya başlayacaklarını ve İran tarafından bir inceleme heyetinin yakında göreve başlayacağını ifade etti.

Her iki taraf ortak bir heyetin zorunluluk icap ederse Meşhed ve Herat'ta toplantı yapmasını kabul etti.

Bu araştırmanın amacı, gerçekleri anlamak, bir sonraki kararları gerçekler sayesinde keşfetmek ve gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını önlemenin bir yolunu bulmaktır.

Bazı Afgan medya organları 1 Mayıs'ta, iş bulmak için İran İslam Cumhuriyeti'ne 40'tan fazla kaçak Afgan göçmenin geldiğini, İran sınır muhafızları tarafından tutuklandıklarını ve Herirud Nehri'ne atıldıklarını ve bazılarının boğulduklarını iddia etmişti.

İddialar, bazı yabancı muhalif medya kuruluşları ve İran ile Afganistan arasındaki ilişkilerinin kötüleşmesini isteyen kötü niyetli unsurlar tarafından kullanıldı.

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