İran Donanması'nda bir gemide kazara olay çıktı

Bender Abbas Donanma 1. Bölge Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapıaln açıklamada, 'Dün öğleden sonra Ordu Donanma gemilerinde tatbikat sırasında Konarek hafif destek gemisinde olay çıkması sonucu bir askerimiz şehit düşmüş ve birkaç kişi yaralanmıştır. Olayın boyutları teknik uzmanlar tarafından incelemeye alınmıştır' denildi.

47 metre uzunluğunda, 8.5 metre geişliğinde ve 477 ton ağırlığında olan bu gemi, yük ve yolcu taşıma kapasitesine sahip.

İranşehr Tıp Bilimleri ve Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Üniversitesi Rektörü bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Konarek Gemisi'nde yaşanan olaydan kaynaklı yaralanan 12 kişinin Çabahar İmam Ali Hastanesi'nde tedavi altına alındığını bildirdi.