Suriyeliler kendi gelecekleri hakkında karar vermeli

Bazı medya organlarının Astana Süreci garantör ülkelerinin Suriye hükümetinin geleceği hakkında karar verdiğine yönelik yayınladıkları haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunların temelsiz olduğunu bildirdi.

İran'ın her zaman terörle mücadelede Suriye halkı ile hükümetinin yanında olduğuna ve bu stratejisini sürdürmeye devam edeceğine dikkati çeken Musevi, Suriye'nin geleceği ve yönetim biçimi hakkında karar verecek tek mercinin Suriye halkı olduğunu kaydetti.

İran, Türkiye ve Rusya'nın Astana Süreci garantörleri olarak Suriye'de gerginliği azaltma bölgeleri ile Anayasa Komitesi'ni oluşturduklarına değinen Musevi, bu üç ülkenin Suriye-Suriye görüşmelerinin güçlendirilmesi ve Suriye halkının gelecekleri hakkında karar vermesi yolunda çaba sarfettiklerini sözlerine ekledi.