Yönetme yeteneği, sosyal felsefe ve etik, Batı'nın koronaya karşı başarısız olduğu üç alandır

Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu ile video bağlantısında konuşan Ayetullah Hamanei, ‘Korona, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da diğer ülkelere göre daha geç yayıldı, yani bu ülkeler virüse karşı hazırlanma fırsatı buldu, ancak başarısız oldular. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda ölüm ve vaka sayısı ve bu ülkelerde insanların işsizlik gibi çeşitli sorunları, Batı'nın yönetim başarısızlığını kanıtlamaktadır’ değerlendirmesinde bulundu.

‘Batı'daki "Batı sosyal felsefesi" ve "kamu ahlakının gösterilmesi"nin koronya karşı yenildiğini belirten Ayetullah Hamanei, 'Korona konusunda, yaşlılara, hastalara, evsizlere ve engellilere karşı saygısızlık yaptılar, çünkü para kazanamadıkları için pek çoğu bakım evlerinde öldü’ diye konuştu.

’Dükkanlara yapılan saldırılar ve diğer bazı zorlukları da gördük. Batılılar bunca iddiaları ile bu alanda da başarısız oldular ve bu gerçek tüm kamuoyuna ifade edilmeli.' diyen Ayetullah Hamanei, korona ile mücadele yetkililerinin ve çalışanlarının çabalarını takdir ederek, 'Sevgili İran halkı da sağlam ve sabırlı davranışlarıyla oldukça parladı ve İslam-İran kültürünü görünür kıldı' açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamanei 'Akademik merkezlerin ve bazı bilimsel şirketlerin aşı ve korona ilacını bulma çabaları da İranlıların gururlanmalarının başka bir boyutudur. Vatandaki genç bilim adamlarının bu alanda en kısa sürede onur sahibi olabilmelerine ve İran'ın yeteneklerini bir kez daha dünyaya gösterebileceklerine dair ümitliyiz. diye ekledi.

İslam İnkılabı Rehberi'nin konuşmasından önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son 80 gün içinde Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu ve buna bağlı 8 komitenin faaliyetleri hakkında bir rapor sundu.

Ruhani ayrıca Ayetullah Hamanei'ye işsizlik kaynaklı masrafları ile sağlık ve tıbbi ihtiyaçları karşılamak için Ulusal Kalkınma Fonu'ndan bir milyar avro çekmeyi kabul ettiği için teşekkür etti.