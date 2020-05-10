İran bölge ülkelerinde maden keşif faaliyetleri yapmaya hazır

İran Jeoloji ve Maden Arama Teşkilatı daha önce yaptığı açıklamada, Orta Asya'da Tacikistan, Afrika'da Sudan ve Nijer ve Latin Amerika'da Bolivya, Venezuela ve Ekvador için maden keşif ve arama faaliyetleri yürüttüklerini açıklamıştı.

İRNA’ya konuşan Dürri, ’Bugün, derinliklerde maden rezervlerini keşif faaliyeti ve bilimi, İran'ın diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanabileceği faktörlerden biridir ve bu bağlamda, Avustralya, Kanada ve Güney Afrika gibi ülkeler söz konusudur’ dedi.

İran'da 35 milyar tondan fazlası kesin, geri kalan kısmı olası olan yaklaşık 60 milyar ton mineral rezervi olduğunu kaydeden Dürri, yılda ortalama 400 milyon ton mineral çıkarıldığını belirtti.