İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 86 bin 143'e ulaştı

Dünden bu yana 1399 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 51’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 640’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 107 bin 603’e yükseldiğini, 86 bin 143 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 675 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 586 bin 699 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, vakaların üçte ikisinden fazlasının ayakta tedavi edildiğini ve geri kalan kısmının saşık merkezlerinden gelenlerden oluştuğunu, Huzistan ilinin hala alarm durumunda ve diğer illerin istikrarlı bir durumda olduğunu sözlerine ekledi.