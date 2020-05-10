İki İranlı profesör kitap yazımı için FAO ile iş birliği yapacak

Tahran Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Fakültesi hayvancılık bilimleri bölümünden öğretim görevlisi olan Armin Tevhidi ve Muctaba Zağeri, FAO tarafından yayınlanan Hayvancılık Tedarik Zincirinde Gıda Katkı Maddelerinin Çevresel Etkilerinin Geliştirilmesi 26 üyeli komitesine üye olarak, söz konusu kitabın yazımına katkıda bulundu.

Bu kitabı yazmanın amacı, hayvan yemi katkı maddelerinin üretim ve tüketiminin çevre üzerindeki çevresel etkisini azaltmaktır.

Enerji tüketiminde taşımacılığın rolü, sera gazı üretimi ve ekolojik değişiklikler, hayvancılık ve çevre alanında önde gelen bu araştırmacılar tarafından dikkate alınmıştır.

FAO veya Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, tarımsal kalkınmaya katılan uluslararası kuruluşlardan biridir. FAO, 1945 yılında Birleşmiş Milletler'in 44 üye ülkesi tarafından kuruldu.