Dünya kadın siyasi liderlerinin ortak talebi: İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu Genel Sekreteri Alicia Barna, dünyanın önde gelen kadın politikacılarından biri olarak Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın yazısına yanıt olarak, koronavirüs salgını nedeniyle İranlı ailelerin uğradığı çifte sosyal ve ekonomik baskılardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Barna ayrıca bu Komisyonun, korona ile mücadelede ülkelerin kapasitelerini zayıflamasına neden olan yaptırımların kaldırılması talebini uluslararası düzeyde özellikle BM Genel Sekreteri ve G20 sanal zirvesine yansıtacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İcra Müdürü Meymenet Muhammad Şerif de İbtikar'ın mektubuna yaptırımların kaldırılma talebini yansıtmak üzere çalışacağı konusunda söz verdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çevre Programı Yürütme Direktörü Inger Andersen, İranlı yetkilinin yazısına, İran'da koronavirüsün yayılmasından üzüldüğünü ifade ederek, BM Genel Sekreteri'nin iş birliğiyle, virüsün etkilerini azaltmak için gerekli ilaç ve teçhizatı ithal etmede İran'ın sorunlarını tüm hükümetlerle paylaşmaya çalıştığını söyleyerek yanıt verdi.

Masume İbtikar, Dışişleri Bakanlığı tarafından geçen ay dünya kadın siyasi liderlerine yazdığı yazıda, bu liderlere önemli noktalar hakkında bilgi verdi.