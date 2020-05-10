İranlı yönetmen, ABD İnsan Hakları Film Festivali'nde jürilik yapacak

2020 Free Speech Film Festivali, İranlı yazar, yönetmen ve yapımcı Humen Nadiri'yi jüri üye olarak seçtiklerini duyurdu.

İsfahan Azad Üniversitesi Sanat Araştırmaları bölümü doktora öğrencisi Nadiri, 'Ben Zal'ım' isimli kısa filmi yazıp yönetmenin yanı sıra 'Siyavuş'un Ağıtından Taziyeye Kadar' isimli belgeseli çekmiştir.

American İnsight tarafından tasarlanan Free Speech Film Festivaki, günün serbest ifadeyi ve gençleri güçlendirmek hedefiyle film yapımcı ve yönetmenlerini insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında film yapmaya teşvik ediyor. 7. Free Speech Film Festivali 20 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek.