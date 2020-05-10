İranlı film yapımcısı, ABD Indie FEST Ödülü'nü aldı

Mustafa Mehriban'ın yönettiği Merencab isimli kısa kurgu filmi, birkaç uluslararası gösteriden sonra ABD'deki 11. Uluslararası Film Festivali "The IndieFEST Film Ödülleri"nde "En İyi Kısa Kurgu Filminin Tanınması" ödülünü kazanmayı başardı.

Merencab, Leyla'nın Merencab çölünde ölümünden sonra, olağandışı aşkların gerçekleştiğini odağına alıyor.

Salar Hamse, Nazenin Sahamizade, Nilüfer Derbendi, Sara Lahut, İmad Muttakiyan ve Şahab Destavaz filmin ana aktörleridir

Indie FEST Film Ödülleri, 2008'de çeşitli film, kısa kurgu, belgesel ve animasyon kategorilerindeki bağımsız film yapımcılarını desteklemek amacıyla kuruldu ve 11. döneminde, yargılanan yapımları ikinci sezonda değerlendirildi ve bu festivalin kapanış töreni ve ödüllerinin verilmesi 6 Mayıs 2010'da Kaliforniya'da yapıldı.