Museviyan: ABD'nin yaptırımları İran'daki korona krizini daha ölümcül hale getirdi

El-Cezire sitesine yazan Museviyan, ‘Korona, küresel olarak kurban almaya ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya devam ederken, ABD gibi bazı ülkeler, büyük ölçüde hükümetlerinin kısa görüşlülüğü ve planlama eksikliği nedeniyle diğer tüm ülkelerden daha fazla zarar gördü. Trump hükümeti, korona krizini yönetmedeki yetersizliğini göz ardı ederek, İran hükümetini İran'daki korona kurbanlarının nedeni olarak göstermeye çalıştı’ ifadesine yer verdi.

Dünyadaki birçok siyasi lider, diplomat, savunma yetkilisi, uzman ve birçok sivil toplum kuruluşunun İran hükümetinin yüz binlerce vatandaşının hayatını korona tehdidine karşı koruyabilmesi için Trump yönetimini İran'a karşı yaptırımları kaldırmaya çağırdığına işaret eden Museviyan, yazısını şöyle sürdürdü:

'Ancak Trump, korona krizini "insan diplomasisi" fırsatını yakalamak ve şu dört adımda durumu değiştirmek için kullanabilir:

Birinci adım: İnsani konularda banka havaleleriyle ilgili yaptırımları kaldırarak ve İran'ın petrol ihracatının parasının en azından bir kısmını alarak, İran hükümetinin tıbbi tesisler gibi acil insani ihtiyaçlarını finanse edebilmesi için koşullar sağlayacaktır.

İkinci adım: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yüz binlerce İranlıya yasal imkanlar sağlayabilir, böylece İran'daki ailelerine korona ile mücadele için mali ve tıbbi yardım gönderebilirler.

Üçüncü adım: İki ülkede yüzlerce ailenin korona krizinde sevdikleriyle ilgili endişelerini hafifletmek için kapsamlı bir mahkum değişimi sağlayabilir.

Dördüncü adım: Trump'ın "İnsan Diplomasisi" adlı korona paketi biçimindeki son adımı, İran ve ABD arasındaki halkla ilişkilerin açılması olarak yorumlanabilir. İki ülke arasında halkların ilişki kurması sonucu Trump, koronaya karşı mücadele de dahil olmak üzere çeşitli halk iş birliğini kolaylaştırabilir.'