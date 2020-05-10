İsviçre'nin hümaniter kanalı İran'ın ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz

Uluslararası ABD Yaptırımları ve Koronavirüs: Küresel Bir Tehdit Web Semineri'nde konuşan Taht-ı Revançı, ABD'nin İran'a karşı 40 yıllık insanlık dışı yaptırımlarının devam ettiğine değinerek, yaptırımların İran'ın koronavirüs ile mücadelesi üzerindeki yıkıcı etkilerini detaylarıyla anlattı.

Korona ile mücadelede bütün insanlığın birleşik bir cephede olduklarını belirten İranlı yetkili, ülkelerin bu alandaki kabiliyetleri üzerindeki herhangi bir kısıtlamanın, hastalığın yayılmasını önlemek için küresel çabaları baltalayacağını söyledi.

İran'ın koronavirüsün en büyük salgınlarından birine maruz kaldığına işaret eden Taht-ı Revançı, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının hastalıkla mücadele çabalarını zayıflattığını belirterek, 'Bu yaptırımlar, hastalıklarla savaşın ortasında düşmanın beşinci kolu gibi ülkelerin eylemlerine zarar veriyor’ ifadesini kullandı.

ABD'li yetkililer tarafından insani ve tıbbi alışverişlerin yaptırımlardan muaf olduğu iddialarını reddeden İranlı yetkili, bunun "gerçekte neredeyse imkansız" olduğunu açıkladı.

İsviçre Hümaniter Kanalı (SHTA) olarak adlandırılan mekanizmaya dikkati çeken Taht-ı Revançı, bu kanalın İran'ın ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığını ve ABD Hazine Bakanlığı'nın kanal için başvuran şirketlere izin verme şartlarının çok katı olduğu için gerçekte bu şekilde ticaret yapmanın zor olduğunun altını çizdi.

Koronavirüsün İran ve diğer ülkelerdeki yaygın ekonomik ve insani kayıplarından da bahseden İran'ın BM Daimi Temsilcisi, yerli kaynaklara güvenmek için tüm bankacılık, sigorta, ulaşım, tıbbi, endüstriyel, ihracat, ithalat vb. alanlardaki yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Web semineri İran, Suriye, Venezuela, Küba, Zimbabve ve Nikaragua BM Daimi Temsilcilerinin konuşmaları ile Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Kuruluşu tarafından düzenlendi.