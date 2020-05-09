İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile Yemen Ensarullah Sözcüsü görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Yemen hakkında müzakelerinin devamında bu akşam Zarif'in Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Haci, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Abdüsselam ile videolu görüşme yaparak, Yemen'deki son gelişmeleri masaya yatırdı.

Abdüsselam bu görüşmede İran'ın Yemen halkına verdiği siyasi ve manevi destekler ile insani yardımlarından dolayı teşekkür ederek, Yemen hükümetinin adilane siyasi anlaşma için hazır olduklarını vurguladı. Abdüsselam ayrıca Yemen'deki son saha ve siyasi gelişmeleri İran tarafına aktardı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci de bu görüşmede yaptığı açıklamada Yemen krizinin çıkış yolunun savaşın durdurulması, hava, deniz ve kara kuşatmasının son bulması ve Yemen-Yemen görüşmelerinin sürdürülmesinden geçtiğini dile getirdi.