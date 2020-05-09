Irak'tan İran'la en iyi ilişkilere sahip olma vurgusu

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün İran'ın Bağdat Büyükelçis Mescidi ile bir araya gelen Başbakan Kazımi, Irak'ın terör merkezi veya üssü veya diğer ülkelere saldırı yeri ve çatışma alanı olmayacağını vurgulayarak, Bağdat'ın Tahran ve diğer komşu ülkelerle en iyi ilişkiler kurmasından yana olduklarını ve İran ve Irak halklarının bu ilişkilerden kazançlı çıkmasını ve bölge güvenlik ve istilrarının sağlanmasını istediklerini ifade etti.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Kazımi'ye başbakan seçildiği için tebriklerini ileterek, yeni hükümete başarılar dilediğini açıkladı.

İkili ilişkilerin gelişmesine sıcak baktıklarına değinen Büyükelçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin bütün alanlarda artırılması gerektiğinin altını çizdi.