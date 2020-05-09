Tahran Tabiat Köprüsü sağlıkçılara destek adına beyaza büründü

Abbasabad Kültür Bölgesi İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Asya Belediye Başkanları Kurulu Şehir Turizm Komitesi sorumluluğunu üstlenen Tahran Abbasabad İmar Şirketi, Asya şehirlerinde bütün turizm çalışanlarını bu komitenin başlattığı ve sağlıkçıları destek amacı taşıyan kampanyaya katılmaya davet etti.

Bu kampanyaya Asya şehirleri arasında Lübnan Balbak şehri ve Filistin'den Beyt Cela ile İran'dan İsfahan ve Tahran şehirleri katılarak Dünya Kızılay Günü dolayısıyla bütün simgelerini beyaza bürüdü.

Abbasabad İmar Şirketi 2019 yılının sonlarından itibaren Asya Belediye Başkanları Kurulu Turizm Yöneticisi olarak faaliyetine devam etmektedir.