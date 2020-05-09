İnsanlık ABD'nin ekonomik terörünü yenecek

'Bugün bizim takvimde 'Hayıseverleri Ağırlama Günü' olarak kutlanmaktadır' mesajını paylaşan Zarif, 'Hayır işleri yapmak İran halkının köklü gelenekleri arasındadır. Ramazan ayı boyunca dayanışma ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara milyonlarca maske ve dezenfektan verildi' ifadesini kullandı.

Twittinde korona ile mücadelede İranlıların dayanışmalarını gösteren bir fotoğraf da paylaşan Zarif, 'İnsanlık, koronavirüs ve ABD'nin ekonomik terörünü yenecektir' diye ekledi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı'nın önerisi ve Kültürel Devrim Yüksek Kurulu'nun onayı ile Ramazan ayının 15. gününe denk gelen İmam Hasan'ın doğum günü, Hayırseverleri Ağırlama Ulusal Günü olarak kutlanmaktadır.