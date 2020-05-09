İran, Uluslararası İslami İhracat Garanti Fonu Birliği toplantısına katıldı

İran İhracat Garanti Fonu'nun haberine göre, İran'ın katıldığı Amman Birliği olarak da bilinen Uluslararası İslami İhracat Garanti Fonları Birliği Yönetim Kurulu 20. Toplantısı video konferans yolu ile düzenlendi.

2019 yılında iki yıllığına bu birliğin yönetim kurulu üyesi olarak seçilen İran İhracat Garanti Fonu, Türkiye, Mısır, Ürdün, Kazakistan ihracat fonları ve İslam Kalkınma Bankası ile Kuveyt Garanti Kuruluşu ile birlikte Uluslararası İslami İhracat Garanti Fonları Birliği Yönetim Kurulu'na üye olarak faaliyet ediyorlar.

Bugünkü toplantıda genel sekreterlik Türkiye'den Kuveyt Garanti Kuruluşu'na devredildi. Ayrıca İran İhracat Garanti Fonu Yönetim Kurulu üyesi Areş Şehrayini de bu fonun temsilcisi olarak yönetim kurulu toplantısına katıldı.