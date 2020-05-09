İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 85 bin 64'e ulaştı

Dünden bu yana 1529 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 48’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 589’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 106 bin 220’ye yükseldiğini, 85 bin 64 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 696 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 126 test merkezinde 573 bin 220 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, Mesafeye ve bireysel ve halk sağlığı noktalarına uyulmaya devam edilmelidir ve bu günlerde trafikteki artış nedeniyle bu vakalara daha fazla dikkat edilmelidir. Başkalarının davranışlarını izlemek de sağlık sistemindeki meslektaşlarımıza yardımcı olabilir’diye belirtti.

Cihanpur,’ İran, korona virüs hastasının en fazla iyileşme oranı bakımından ilk beş ülke arasında yer alıyor’diye ekledi.