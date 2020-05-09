Suudi Veliaht Prensinin ihtiraslarının son faslı

Bin Selman'ın projesi, siyaset yorumcuları ve uzmanların büyük çoğunluğunın da belirttiği gibi çok geniş bir yelpaze ve çeşitliliği barındırıyor. 500 milyar dolarlık Neom isimli akıllı bir şehrin veya başka bir deyişle Neom Tech Şehri projesinden eski Suudi Arabistan'a modern bir görünüm verme hedefine, kadınlara araba kullanma izninden müzik konserinin düzenlenmesine izin vermek gibi yüzeysel değişikliklere ve zirvesini yoksul Yemen halkına karşı işgal ve saldırganlık politikasını da içeren bölgesel ihtiraslara kadar Veliaht Prensin hedefleri kapsamında yer almaktadır.

2030 yıında bütün bu hedeflerini pratiğe dönüştürmek isteyen veliaht prens, 5 yıl sonra Suudi Arabistan'ı iflasın eşiğine getirmiştir.

Bin Selman'ın karşı karşıya olduğu sorunları aşağıdaki gibi saymak mümkün:

- Suudi Arabistan'ın ekonomik gücünü zayıflatmak

- Delicesine silah alımı

- Kuveyt, Umman, Bahreyn vb. gibi bölgedeki Arap ülkelere yönelik büyük kardeş politikasını izlemek

- İran, Katar ve Suriye gibi komşu ülkelere kin gütme ve nefret söylemi yaymak

- Diplomasi araçlarını askeri kanada vermek

- Yemen'de savaşa ısrar etmek

- Suriye, Lübnan, Irak ve Libya'da sonuçsuz müdahaleler sonucu bölgesel konumunu zayıflatmak

- Kaşıkçı'yı katletmek ve büyük hak ihlalleri yaparak Suudi Arabistan'ın insan hakları konusundali konumunu sıfıra indirmek.

Her halükarda Suudi Veliaht Prensi şimdiki koşullarda Yemen'de savaş ve tecavüz politikasına ısrar ederek ve bölgesel uygunsuz politikalarını sürdürerek daha fazla bataklığa sürüklenecek ve bugünlerde Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarının çökmesindeki rolü nedeniyle bu ülkenin cezalandırılmasını isteyen ABD Cumhuriyetçileri arasında Suudilere yönelik güvensizliğin derinleşmesi ile bu ülkenin önündeki ufkun çok da aydınlık olmadığını söyleyebiliriz.