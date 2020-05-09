10 May 2020 01:21
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News Code: 83780782
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İran'da benzin stoklama kapasitesi 120 milyon litre arttı

İran'da benzin stoklama kapasitesi 120 milyon litre arttı

Tahran, İRNA- İran Petrol Boru Hatları ve Telekomünikasyon Şirketi Operasyon İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Ahmedipur, ülkede fazla benzin stoklama kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, 'Güneydoğu bölgesindeki personelin çabaları sayesinde benzin stoklama kapasitesi 120 milyon litreye ulaştı' dedi.

 İran Petrol Boru Hatları ve Telekomünikasyon Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Ahmediour açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Boş ortam ve kapasitelei azami şekilde kullanmak ve stoklama tesislerini dönüştürmek amacıyla onarılan projeleri devreye sokmayı hızlandırmak istiyoruz.

Ayrıca 120 milyon litre kapasiteli Nain petrol nakliye merkezinden depolardan 3 cihazı da Fars Körfezi Yıldız Rafinerisi'nden alınan benzini stoklama amacıyla elde ettik. Böylece en geç Mayıs ayının 20'sine kadar kapasitemize 40 milyon litre daha eklenecek.'

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