İran'da benzin stoklama kapasitesi 120 milyon litre arttı

İran Petrol Boru Hatları ve Telekomünikasyon Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Ahmediour açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Boş ortam ve kapasitelei azami şekilde kullanmak ve stoklama tesislerini dönüştürmek amacıyla onarılan projeleri devreye sokmayı hızlandırmak istiyoruz.

Ayrıca 120 milyon litre kapasiteli Nain petrol nakliye merkezinden depolardan 3 cihazı da Fars Körfezi Yıldız Rafinerisi'nden alınan benzini stoklama amacıyla elde ettik. Böylece en geç Mayıs ayının 20'sine kadar kapasitemize 40 milyon litre daha eklenecek.'