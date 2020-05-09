Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin taahhütlerini ihlal etmesi hakkında BM Genel Sekreteri'ne mektup yazdı

Guterres'e yolladığı mektubunda Zarif, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran halkına karşı tek taraflı ambargoları geri getirdiğine değinerek, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin BM Antalşaması'nı ve özellikle 25. maddesini açıkça, tekerrürle ve sürekli ihlal ederek BM Güvenlik Konseyi'nin saygınlığı ve bütünlüğü ile uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye düşürmesine özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

Zarif'in mektubunda şu ifadelere yer verildi:

'Herkesin bildiği gibi ABD'nin yasa dışı eylemleri, uluslararası hukuk ve BM Antalşaması'na açıkça saygısızlık anlamına gelmekte, sorunları barışçıl yollarla çözme ülkesini zayıflatmakta, çok taraflılığı ve kurumlarını tehlikeye düşürmekte, faciavari ve yenilmiş tek taraflılık dönemine geri dönmek anlamında ve çatışmayı ve yasa dışı eylemleri teşvik etmektedir. Bütün bunlar da uluslararası barış ve güvenliği açıkça tehdit anlamını taşımaktadır.

ABD Nükleer Anlaşma uyarınca taahhütlerine uymadığı gibi, bu anlaşmaya üye diğer ülkeleri ve BM üyesi ülkeleri de taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda bir sürü engellemelere maruz bırakmıştır. Trump yönetiminin başa gelmesinden bu yana ABD hükümeti bir kez daha tek taraflı zorbalık eylemlerine dönmüş ve İran'a karşı 129 yaptırım devreye sokmuştur.

BM Güvenlik Konseyi ve bu konseye üye ülkeler, Nükleer Anlaşma'nın tam kapsamlı şekilde uygulanmasını garantiye almalıdır. Güvenlik Konseyi ABD'nin bu tür hakaret edici yaklaşımları ve mutlak cezalandırılmama yaklaşımlarının tekerrür etmesine pasif şekilde bakmamalı ve İran halkına karşı devreye sokulan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ile uluslararası hukukun ihlali sayılan yasa dışı yaptırımların uygulanmasını şiddetle kınamalıdır. ABD bu zararları verdiği için sorumlu tutulmalı ve İran halkına verilen zararlar tamamen telafi edilmelidir. Uluslararası toplum Nükleer Anlaşma'nın uygulanması garanti altına almalıdır.

Uluslararası toplumdan ve özellikle BM Güvenlik Konseyi ile Genel Sekreteri'nden ABD'nin BMGK 2231 sayılı kararını şiddetle zayıflatmaya dönük olan bu çabalarına karşı koymak için gerekli bütün işlemleri yapmasını istiyorum. BM, ABD'nin son kışkırtıcı eylemlerine karşı sorumluluğunu yerine getirmelidir.'