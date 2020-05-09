BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a karşı iddialarını reddetmek için güçlü kanıtlara sahip

İRNA'ya özel röportaj veren Davenport, BMGK üyelerine Trump yönetiminin zorbalığına karşı sert tepki göstermesi çağrısında bulunarak, 'Nükleer Anlaşma'nın üye olmadığı konusunda ısrarcı olan ve anlaşmadan doğan taahhütlerini ifa etmeyen ABD'ye maksimum baskı politikası amacıyla 2231 sayılı kararını keyfi şekilde uygulamasına izin verilmemelidir' diye konuştu.

Davenport, 'Trump, BM'nin İran'a karşı uyguladığı silah ambargosunun sonuna gelmesinden endişeleniyorsa, bölge güvenlik meseleleri hakkında Tahran'la müzakere etmelidir. Trump, ABD'yi Nükleer Anlaşmada'dan çekerek ve yeniden yaptırımları dereye sokarak ABD'nin saygınlığına büyük darbe indirmiş, ancak ABD ile İran Nükleer Anlaşma'ya dönüp anlaşma uyarınca tüm taahhütlerini ifa etmeye başlarsa, diğer konularla ilgili müzakere kapılarını da açabilirler' diye ekledi.

BM Güvenlik Konseyi 2006 ve 2007 yıllarında İran'a silah satışı ve ihracatını yaptırım listesine aldı.

Nükleer Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra 18 Ekim 2020'de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran nükleer programını onaylamasından sonra kaldırılması kararlaştırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de ülkesinin nükleer anlaşmadan çekildiğini ve anlaşma uyarınca yürürklükten kaldırılan tüm yaptırımları yeniden devreye sokacağını duyurdu. Bunun ardından anlaşmayı imzalayan İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya, ABD'nin bu hareketini kınayarak İran'la ticari işbirliğine devam edeceklerini vurguladılar.

Trump ekonomik terörizm, tek taraflı yaptırımlar ve psikolojik savaş yöntemiyle İran'ı dünya sahnesinden tecrit etmeye çalışsa da dünyanın ABD'ye katılmaması bu ülkenin amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.