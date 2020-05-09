Çin: BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını kötüye kullanmaya çalışmak, sonuç vermeyecek

Twitter hesabından açıklama yapan Çin'in BM Daimi Temsilciliği, 'Nükleer Anlaşma çok taraflı bir anlaşma olarak BM Güvenlik Konseyi'nce onaylandı ve yasal olarak hala geçeliliğini koruyarak etkinliğine devam ediyor' ifadesini kullandı.

Temsilcilik ayrıca, 'Nükleer Anlaşma'ya bağlı bütün ülkeler, BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı ile bu anlaşma uyarınca hareket etme sorumluluğunu taşımaktadır. Bu anlaşmayı kötüye kullanmaya çalışmak sonuçsuz kalacaktır' diye belirtti.

Washington yönetimi, Nükleer Anlaşma'dan çekilmesine rağmen İran'a uygulanan silah ambargosunun uzatılması hedefiyle hazırladığı karar taslağını ABD'nin müttefiki olarak BM Güvenlik Konseyi'nin Mayıs ayında dönem başkanı olacak Estonya'nın yardımıyla oylamaya sunmak istiyor.

BM Güvenlik Konseyi 2006 ve 2007 yıllarında İran'a silah satışı ve ihracatını yaptırım listesine aldı.

Nükleer Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra 18 Ekim 2020'de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran nükleer programını onaylamasından sonra kaldırılması kararlaştırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de ülkesinin nükleer anlaşmadan çekildiğini ve anlaşma uyarınca yürürklükten kaldırılan tüm yaptırımları yeniden devreye sokacağını duyurdu. Bunun ardından anlaşmayı imzalayan İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya, ABD'nin bu hareketini kınayarak İran'la ticari işbirliğine devam edeceklerini vurguladılar.

Trump ekonomik terörizm, tek taraflı yaptırımlar ve psikolojik savaş yöntemiyle İran'ı dünya sahnesinden tecrit etmeye çalışsa da dünyanın ABD'ye katılmaması bu ülkenin amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'nin İran yaptırımlarına dünyanın sıcak bakmadığından dolayı Trump bu yaptırımların bazılarından geri çekilmeye mecbur kalmıştır. ABD'nin muaf tuttuğu ülkeler arasında Çin de yer almaktadır.