Tati Revançi: Amerika 231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararını çiğneyerek uluslararası hukukla alay etmekte

BM Güvenlik Konseyinin tele konferans yöntemiyle düzenlenen gayrı resmi toplantısına katılan Tahti Revançi, çoğulculuğun bir çok sorunla karşı karşıya olduğunu ve bunların çözülmesinin gereği kanunun hakimiyeti, uluslararası işbirliği ve anlaşma olduğunu söyledi.

İkinci Dünya Savaşından alınacak dersler olduğunu ifade eden Tahti Revançi, ‘’Uluslararası hukuku sistematik bir şekilde alay konusu olması, BMGK’nin 2231 nolu kararın ABD tarafından çiğnenmesi ve utanmaz bir şekilde diğer ülkeleri bu kararı ayaklar altına alma yönünde tehdit edilmesi ve onların cezalandırılmasıdır. ‘’ dedi.

BM’nin dünya sorunlarının çözümünde koordinasyon için bir merkez olarak tesis edilme hedefi hatırlatan Tahti Revançi, ‘’ Uluslararası kanunlar ve kuralları ayaklar altına ABD gibi ülkelerin politikaları ve uygulamaları ve ambargoya alışık dış politikaları, BM’nin itibarını ve kanun hakimiyetini zayıflatmaktadır. ‘’ dedi.

Tahti Revanci, ‘’Dünya, kanun hakimiyetinin güç politikası ve işbirliğinin çatışma yerine hakim olması yönünde çalışmalıdır. ‘’ dedi.

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2012