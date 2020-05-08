Cumhurbaşkanı Ruhani, ihracat için korona teşhis kitlerinin yapılmasını istedi

Ruhani Cuma günü Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin korona ile mücadelede yapılan taramalar ve bu husustaki mücadele raporunu dinledikten sonra bu çabaların artarak devam etmesini istedi ve sağlık personeline çabalarından dolayı teşekkür etti.

Ruhani, Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji Yardımcısı Sorena Settari’ye verdiği direktifte araştırma ve bilim merkezlerine tüm imkanlarla destek verilmesini ve onların daha fazla korona teşhis kitlerinin üretimini sağlanarak hem ülke ihtiyaçlarının temininde hem de ihracatının yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 541’e , bu hastalığa yakalananların sayısının 104 bin 691’e yükseldiğini, 83 bin 737 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1556 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 55’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 541’e bu hastalığa yakalananların sayısının 104 bin 691’e yükseldiğini, 83 bin 837 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 711 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

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2012