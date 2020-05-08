Bu sene külçe altın üretimi yüzde 17 artacaktır

Emami geçen sene bu iki madende bu madenlerde külçe altın üretiminin toplam 1139 kg olduğunu ve bu seneki hedeflerinin 1333 kg olduğunu belirtti.

Bu senenin üretimde sıçrama yılı olarak adlandırıldığını ifade eden Emami, tüm madenlerde üretim artışı gerçekleştirmek istediklerini örneğin Demir Cevheri üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 19 artış yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Geçen sene Demir Cevheri madenlerinde 62.5 milyon ton üretim yapıldığını ifade eden Emami bu seneki üretim hedefinin 75 milyon ton olduğunu söyledi.

İran’da bulunan 10 bin 404 madenden 5500 faal maden mevcuttur.

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2012