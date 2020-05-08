İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 83 bin 837 kişiye ulaştı

Dünden bu yana 1556 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 55’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 541’e bu hastalığa yakalananların sayısının 104 bin 691’e yükseldiğini, 83 bin 837 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 711 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 558 bin 899 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, yeni yakalananların üçte ikisinin daha önce yakalananlara yakın kişiler veya aile üyeleri ve üçte birinin de hastanelere kendiler gelenlerden oluştuğunu söyledi.

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2012